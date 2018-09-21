مدرب الشباب: أرضية الملعب سيئة .. كنا نلعب كرة القدم على الشاطئ!

المواطن - محمد سمعه

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أنه غاضب من أداء فريقه أمام نادي الفتح في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث سوموديكا قائلًا: حالة الفريقين البدنية لم تكن بأفضل أحوالها، ولا أعلم سبب السوء هل هو من الجو أم من أرضية الملعب!!

وأضاف سوموديكا: لم أر أرضية ملعب بهذا السوء!! الكرة لا تتحرك بسهولة كأننا نلعب كرة القدم على الشاطئ.

وتابع مدرب الشباب: تحدثت مع المسؤولين بعد مباراة الاتحاد حول سوء الأرضية التي يتضرر منها كلا الفريقين، وأتيحت لنا الكثير من الفرص ووصلنا إلى مرمى الفتح، ولكننا لم نكن موفقين في اللمسة الأخيرة.