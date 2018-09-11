مدفعية الشرعية تقتل قياديين حوثيين في صعدة

المواطن - واس

لقي قياديان اثنان في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعها، اليوم، في قصف مدفعي شنه الجيش الوطني اليمني على مواقع الميليشيا في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية.

وأكد مصدر ميداني في تصريحٍ لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مشرف الميليشيا الأمني في منطقة باقم المدعو أبو صقور ومشرف تسليح الميليشيا في الجبهة المدعو أبو شهاب لقيا مصرعهما خلال قصف مدفعي استهدف مواقعهم غربي مديرية باقم.

وأوضح المصدر أن القصف أسفر أيضًا عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع، وتدمير عربات قتالية تابعة لها.