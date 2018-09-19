مدني عسير يكشف تفاصيل اشتعال حافلة مدرسية بالحرجة

المواطن -محمد بن هويج -الحرجة

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد العاصمي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا من هذا اليوم الأربعاء عن وقوع حادث حريق في مركبة من نوع (باص) تابعة لإحدى الشركات الوطنية لا توجد به ركاب .. وقد عملت فرقة الدفاع المدني على إخماد الحريق.

وأضاف: لم ينجم عن الحادث أية إصابات أو إشكاليات ولله الحمد وتم تسليم الحادث للجهة الأمنية المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.