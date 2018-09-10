مدني مكة ينفذ خطة طوارئ الأمطار وينشر وحداته

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

نفذت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، خطة الطوارئ بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: إن المدني طبق خطة تنفيذ التدابير في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا ونشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وتراوحت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، ولم تسبب أي حوادث أو إصابات في الأرواح.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنين السلامة للجميع.