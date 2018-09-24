مدى تعتذر لعملائها مجدداً وتكشف تفاصيل انقطاع خدماتها

المواطن - الرياض

اعتذرت شبكة “مدى” مجدداً عن انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني والسحب، صباح أمس الأحد، مؤكدة أن الانقطاع كان خارجاً عن إرادتها.

وأوضحت الشبكة أن الانقطاع المؤقت الذي تعرضت له خدمات السحب والدفع الإلكتروني أمس، يعود إلى حريق في أحد الكیابل الكهربائیة التي تغذي المصدر الرئیسي لمركز البیانات الأساسي.

وأبانت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمة إلى العمل بأقصى سرعة ممكنة، إذ قامت فرق العمل في هذه الأثناء بحصر موقع العطل وتفعیل عمل المولدات الاحتیاطیة التي تخدم مراكز البیانات الاحتیاطیة، وهو ما تم إنجازه قرابة الساعة 10 صباحاً.

وأضافت “مدى”، في بيان لها، أن فرق الشبكة قامت خلال تلك الفترة ببناء الخوادم المتضررة وإصلاح الأعطال الكهربائیة التي أصابتها نتیجة الحريق، تمهیدا لإعادة تشغیل الخدمة من خلال المركز الرئیسي.

وأفادت أن خدمات الدفع الإلكتروني والسحب قد عادت إلى العمل بشكل كامل في الساعة 12:45 من ظهر الأحد، إذ استُؤنفت خدماتها بشكل طبیعي.

وكانت الشبكة قد أصدرت بیانًا مقتضبًا ظهر أمس الأحد أعربت فیه عن اعتذارها لانقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، وذكرت أن حريقاً بأحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البیانات الرئیسي كان وراء الانقطاع.