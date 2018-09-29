مدير العلامة التجارية لهنقرستيشن لـ”المواطن” : قدمنا الضيافة في بيبان عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

شاركت شركة هنقرستيشن في ملتقى بيبان عسير، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ويختتم فعالياته مساء اليوم السبت، بعد أن استمر 3 أيام بمنطقة عسير، برعاية من “المواطن“.

وتحدث مشاري العثمان، مدير العلامة التجارية بـ”هنقرستيشن”، في تصريحات إلى “المواطن“، عن المشاركة في بيبان عسير وعن تقديم الضيافة وخدمة المطاعم والسائقين لتوصيل الطلبات من الشباب السعوديين، سواء كانوا طلابًا أو عاطلين أو من لديه فراغ؛ لما في ذلك من مردود مالي يعود بالنفع والفائدة للطرفين.

وقال العثمان: إنه سيتم إقامة 3 ورشات عمل في بيبان عسير مقدمة من هنقرستيشن، حيث كانت ورشة العمل الأولى لطارق العميريني مدير إدارة الذكاء الاصطناعي بعنوان “بناء مطبخ بيانات”، والثانية لمحمد أبو السعود مدير المنتج بعنوان “الاستفادة من تحليل البيانات”، وأخيرًا ورشة عمل لعبيد العنزي مدير الموارد البشرية بعنوان “استقطاب الكفاءات السعودية”.