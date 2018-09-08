مدير تعليم جازان يشيد بانتظام وتميز العملية التعليمية في الحد الجنوبي

المواطن - علي شيبان - جازان

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أول أمس الخميس عدداً من مدارس الحد الجنوبي التابعة لمكتب التعليم بصامطة.

وأكد “الأحوس”، خلال زيارته لمكتب تعليم صامطة، أن وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة جازان تولي المدارس في الحد الجنوبي اهتماماً كبيراً وتسخر كافة الإمكانات لخدمتها والعمل على حل جميع المشكلات التي قد تواجهها، مشيراً إلى تميز المدارس التي على الشريط الحدودي حيث حقق العديد من طلابها ومعلميها عدداً من الجوائز على مستوى المملكة، متطلعاً لاستمرار هذا التميز وتحقيق نتائج أفضل خلال هذا العام.

وأشاد الأحوس بجهود المعلمين وإدارات المدارس وما يولونه من خدمات جلية للطلاب، داعياً للتعاون بين الأسرة والمدرسة؛ لما في ذلك من أهمية كبرى على المستوى التعليمي لأبنائه الطلاب.

واستهل”الأحوس”جولته بزيارة مدرسة الجاضع الابتدائية والمتوسطة، مشاركاً الطلاب المستجدين ختام فعاليات الأسبوع التمهيدي، عقب ذلك قام بجولة بمدرسة الركوبة الابتدائية تفقد خلالها عدداً من الصفوف الدراسية وقاعة الشهيد عيسى المدخلي، واختتم الدكتور عسيري جولته بزيارة لمدارس رواد ‎جازان الأهلية، رافقه خلال جولته مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرازق بن محمد الصميلي.