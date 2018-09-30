مدير جامعة القصيم يصدر عدداً من قرارات التعيين والتكليف

المواطن - القصيم

أصدر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم ، عدداً من قرارات التعيين والتكليف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تضمنت التعيينات تكليف الدكتور نصار بن صالح النصار عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة، وتعيين الدكتور محمد بن صالح بن محمد العجلان وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تعيين الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله النفيسة وكيلاً لكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة للشؤون التعليمية، وتكليف الدكتور سعود بن محمد بن سعود السهلي وكيلاً لكلية الصيدلة بعنيزة للشؤون التعليمية، وتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالرحمن بن مبارك الحميد وكيلة لكلية العلوم والآداب بعيون الجواء لشؤون الطالبات.

كما أصدر “الداود” قراراً بتكليف الدكتور أحمد بن حمد بن محمد الحويل رئيساً لقسم الكيمياء الدوائية والعقاقير في كلية الصيدلة، وتعيين الدكتور أحمد بن حمد بن عبدالله الدوسري رئيساً لقسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، وكذلك تعيين الدكتور أحمد بن حمد بن عبدالله الدوسري رئيساً لقسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، وتعيين الدكتور أسامة بن عبدالله بن سليمان الوتيد رئيساً لقسم العلوم الطبية الأساسية في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة.

وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتور متعب بن خلف بن عياد العتيبي رئيساً لقسم الباطنة في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، وتعيين الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله الدامغ رئيساً لقسم الأطفال في نفس الكلية، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن علي بن محمد التويجري رئيساً لقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية إدارة الرس، فضلاً عن تكليف الدكتور بدر بن صالح بن عبدالرحمن الواصل رئيساً لقسم العلوم الطبيعية التطبيقية في كلية المجتمع بعنيزة، وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم العجلان رئيساً لقسم أصول التربية في كلية التربية.