مدير سجون عسير يحث السجناء طلاب المعهد الصناعي على الاستفادة ببرامج التأهيل

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قام مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد تراحيب بن غنام صباح أمس الاثنين بزيارة المعهد الثانوي الصناعي بالسجن العام بأبها يرافقه مدير شعبة التأهيل والإصلاح العقيد محمد بن سيف ومساعد مدير سجن أبها المقدم محمد الأحمري ومدير التأهيل بسجن أبها

وكان في استقبالهم مدير المعهد الصناعي بأبها المهندس علي فرحان ومدربو المعهد ، وقد بارك لهم بداية العام الدراسي وحث النزلاء على الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب وتفقد سير العملية التعليمية والتدريبية للنزلاء ، ثم شكر منسوبي المعهد على جهودهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في تأهيل وتدريب النزلاء.