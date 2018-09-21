مدير شرطة الرياض يطمئن على صحة اثنين من مصابي الواجب الأمني
نقل إليهما تحيات أمير الرياض ونائبه

مدير شرطة الرياض يطمئن على صحة اثنين من مصابي الواجب الأمني

2018/09/21
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نقل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري تحيات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه “حفظهما الله” لكلٍ من الملازم أول محمد بن علي العيسى والرقيب أول بندر بن عايش الحارثي من منسوبي شرطة المنطقة، اللذّين تعرضا للإصابة خلال أداء واجبهما الأمني.

جاء ذلك خلال زيارته لهما بمستشفى قوى الأمن الداخلي يرافقه عددٌ من القيادات الأمنية، حيث اطمأن على صحتهما ، مثمناً دعم واهتمام ولاة الأمر “أيدهم الله” والذي يعد حافزاً لمزيد من البذل والعطاء، متمنياً لهما الشفاء العاجل.


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