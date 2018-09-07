مدير صحة عسير للقيادات: تابعوا شكاوى المراجعين بأنفسكم

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شدد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، على أهمية التعامل بشكل احترافي مع بلاغات المراجعين والمرضى على الرقم 937 والقنوات الرسمية الأخرى.

وطلب عسيري من مدير مركز 937 بعسير محمد مشبب آل لافي بإعادة تشكيل فريق العمل الخاص بالتعامل مع تلك البلاغات في المنطقة، مؤكدًا أنه سوف يشرف بنفسه على آلية عمل المركز في المنطقة، وأن جميع مدراء المستشفيات ومدراء الإدارات معنيون بشكل مباشر على متابعة تلك البلاغات بأنفسهم منذ وصول البلاغ وحتى إغلاقه برضى المبلغ، لأن متلقي الخدمة الصحية هم المعيار الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها.

وقال: إن “المستفيد من الخدمة هو المؤشر الحقيقي الذي يهدينا أوجه القصور لنعالجها، ونخدمه بشكل أفضل”.

جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس الخميس بعدد من القيادات في صحة المنطقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات، والمواضيع المهمة، ومن ضمنها استثمار الشراكة المجتمعية، وتسخير الموارد المتوفرة حاليًّا وتوزيعها بالشكل الأمثل لتلبية بعض الاحتياجات بشكل سريع وملموس لدى المريض والمراجع الذي يعمل الجميع لخدمته.

وقدم عسيري في نهاية الاجتماع شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، والأمير تركي بن طلال نائب أمير المنطقة، على توجيهاتهم السديدة واهتمامه بالخدمات الصحية ودعمهم السخي، ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية والمستمرة لسير العمل.