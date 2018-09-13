مدير مدني مكة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

المواطن - مكة المكرمة

قلد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي في مكتبه صباح هذا اليوم عدداً من الضباط رتبتهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقيتهم لرتبة رائد.

وقد شملت الترقيات كلاً من الرائد / محمد بن عبدالله السهلي، الرائد /فارس بن إسماعيل بدر، الرائد/عبدالرحمن بن عبدالله القرشي، الرائد/مشاري بن عبدالرحمن الحتيرشي

وقد هنأ العميد عبدالله القرشي المترقين وأبان لهم أن هذه الترقيات تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن ومن يعيش على أرضه.

ومن جهته عبَّر المترقين عن عظيم شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وأن هذه الثقة دافع لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.