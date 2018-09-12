مدير هيئات المدينة يطلع على استعدادات موسم العمرة في المراكز التوجيهية

المواطن - المدينة المنورة

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع المراكز التوجيهية العاملة للموسم الثاني لحج هذا العام 1439هـ في مركز البقيع ومركز الشهداء ومركز المنطقة المركزية ومركز الخندق ونقاط التوزيع في كل من نقطة حجاج البر ونقطة حجاج الجو والبحر ونقطتي مسجد قباء والميقات.

والتقى المطوع بأعضاء الهيئة العاملين، كما اطلع على أنشطة المراكز التوجيهية في التوعية والتوجيه والإرشاد لزوار طيبة الطيبة خلال الموسم الثاني للحج، واطلع أيضًا على مدى استعدادات المراكز التوجيهية لموسم العمرة والزيارة خلال الموسم القادم 1440هـ.

وحث المطوع العاملين من أعضاء الهيئة والمترجمين على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل والتوجيه والإرشاد بالأسلوب المناسب والحكمة والموعظة الحسنة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة يعمل ضمن خطة الرئاسة العامة خلال موسم حج هذا العام وبتوجيهات كريمة من لدن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ومتابعة الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.