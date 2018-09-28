مدينة أمالا تقود طموحات المملكة لجذب السياحة العلاجية والترفيهية في العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على إعلان المملكة عزمها تنفيذ مشروع مدينة أمالا الفاخرة، والتي تمثل أحد المشروعات الضخمة في السعودية خلال المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن هذا المشروع يُشكل تطورًا جديدًا في رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتحويل اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط وفتح أساليب الحياة السعودية المغلقة.

وأشارت إلى أن مدينة أمالا ستُركز بشكل رئيسي على “السياحة العلاجية” الفخمة والفنون، وستكون واحدة من المشروعات الضخمة بجانب أعمال أخرى في البحر الأحمر مثل مدينة نيوم، وهي منطقة أعمال بمساحة 26500 ميل مربع.

وبيَّنت الصحيفة البريطانية أن أمالا تمثل مشروعًا ضخمًا للسياحة العلاجية والعروض الفنية ذات طابع فاخر بشكل واضح على كافة المستويات.

ويأمل صندوق الاستثمار العام في استكمال المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2020 وإنهاء المشروع بأكمله بحلول عام 2028.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح خط سكة حديدية فائق السرعة يبلغ تكلفته 6 مليارات دولار يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الصحيفة: إن أمالا جنبًا إلى جنب مع مشروع نيوم، تعد التركيز الرئيسي لرؤية ولي العهد لتحويل المملكة وسواحلها إلى مناطق جذب سياحي.

ولفتت الصحيفة إلى مشروعات ضخمة على المستوى الترفيهي مثل القدية، والتي تمثل نسخة شديدة التشابه من ديزني لاند في المملكة بتكلفة 5 مليار دولار.

وبشكل عام، أكدت الإندبندنت أن العمل على المشروعات السياحية بات أحد أهم أهداف المملكة في الوقت الحالي، خاصة في ظل تبني رؤية محمد بن سلمان لمشروعات ضخمة تُحقق هذا الهدف.