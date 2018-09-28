مذكرتا تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة على هامش ملتقى بيبان عسير

المواطن - عسير

شهد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير ونائب وزير التجارة والاستثمار وماجد البواردي، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمارة منطقة عسير، على هامش أعمال ملتقى “بيبان عسير” الذي افتتحه مساء يوم الأربعاء الماضي في مركز أبها الدولي للمعارض.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الطرف الأول محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت المهندس صالح الرشيد، وعن الطرف الثاني وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد الربيعة، دعم التعاون الفعال بين الطرفين فيما يخص نقاش وتنفيذ النشاطات المشتركة التي تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية المتفق عليها من قبل قيادات الطرفين من خلال تنفيذ تطلعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن المصالح المشتركة والمستمدة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

كما شهد أمير عسير ونائبه ونائب الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين منشآت وغرفة أبها، وممثل منشآت المحافظ المهندس صالح الرشيد، وغرفة أبها نائب رئيس الغرفة المهندس إبراهيم فلقي، وتضمنت تنفيذ برامج التدريب الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندة وتفعيل مشروعات شباب الأعمال والاستفادة من كافة البرامج الداعمة لهم وتسويقها وتقديم الإرشاد لهم، والتعاون مع مختلف اللجان بالغرفة التي ترتبط خططها بأهداف منشآت، إضافة إلى التعاون في إقامة المؤتمرات وورش العمل، وكذلك التعاون المشترك في برنامج تقييم وتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة 360 فيما يتعلق ببياناتها ولدعمهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي الاتفاقيتانِ إسهامًا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتمكين منشآت منطقة عسير.