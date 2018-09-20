مراكز التأهيل والرعاية النهارية بالرياض توعي مستفيديها بأهمية العلاج الطبيعي

نظمت مراكز التأهيل والرعاية النهارية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بحضور 130 حالة من المستفيدين من رعايتها والموظفات العاملات معهم.

أولى هذه الفعاليات كانت في مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي حيث قدمت مشرفة العلاج الطبيعي نورة الدوسري وبحضور 60 مستفيدة ورشة عمل تدريبية بعنوان”العلاج الطبيعي ودوره بالتدخل المبكر” كما نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز حفلاً بهذه المناسبة حضره 30 حالة و10 موظفات، واحتوى على أركان متنوعة للألعاب الحركية والرسم والتلوين وبعض المسابقات التنافسية بين الحالات بالإضافة إلى تقديم نبذة مبسطة للموظفات عن أهمية العلاج الطبيعي وأجهزته وعرض مرئي شامل لإبراز إنجازات الحالات خلال العام الماضي.

تأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الفروع النسائية في منطقة الرياض طوال العام للمشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والاجتماعية والدينية بهدف دمج فئاتها المستفيدة من الرعاية في المجتمع وتثقيف الفريق العامل معهم.