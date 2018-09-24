مراهقة تقتل أمها وشقيقتها في وجود الشرطة!

المواطن - متابعة

أكدت الشرطة الأميركية أن فتاة (15 عامًا) قتلت شقيقتها ووالدتهما، في الوقت الذي كانت فيه الاثنتان تستنجدان ويسمع صراخهما عبر رقم الطوارئ 911.

وقتلت الفتاة والدتها روزا أمينتا مالدونادو البالغة من العمر 44 عامًا، وشقيقتها وروزا لي مالدونادو، وذلك داخل منزل الأسرة في ألبيون بولاية ألاسكا.

وقال موظفو 911: إنهم تلقوا مكالمة هاتفية لأنثى تصرخ وتطلب النجدة للمساعدة، وكان بوسعهم سماع صوت الأم وهي تلفظ الأنفاس الأخيرة.

وحتى الآن لا تعرف السلطات دوافع الجريمة، في حين تجري التحقيقات للتقصي.