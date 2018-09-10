مركز الخوادم الرقمية يوفر وظائف إدارية وتقنية.. هنا التفاصيل

المواطن - جدة

أعلن مركز الخوادم الرقمية توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (موظفي مبيعات وخدمة عملاء، وسكرتير تنفيذي، وموظفي دعم فني، ومدير نظام يونيكس)، واشترطت الشركة على المتقدمين إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مطلوب موظفي مبيعات وخدمة عملاء (Customer Care & Sales):

– دوام كامل (متفرغ).

– خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

2- سكرتير تنفيذي (Executive Secretary):

– دوام كامل (متفرغ).

– خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

3- موظفي دعم فني (Technical Support):

– دوام كامل (متفرغ).

– خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

4- مدير نظام يونيكس (Unix Systems Administrator):

– دوام كامل (متفرغ).

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً و تحدثاً.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

1- للتقديم يجب كتابة (اسم الوظيفة في عنوان الرسالة).

2- الإجابة على السؤال التالي في رسالة البريد الإلكتروني: لماذا تعتقد أنك الشخص المناسب لهذه الوظيفة ؟

3- ترفق السيرة الذاتية وعناوين الاتصال بملف وورد (MSWord) أو أكروبات (PDF).

وإرسالها إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]