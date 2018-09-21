مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. الحياة مجددًا

المواطن - الرياض
يشهد القاصي والداني بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن وفي غيرها في الكثير من مناطق العالم.
ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة قيمة معنى الحياة في دعم المجتمعات والشعوب التي تعرضت للأزمات، كما في سوريا واليمن لتتواصل الحياة مجددًا.
الحياة مجددًا #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_والاعمال_الانسانية pic.twitter.com/dCU7ymuJAx
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 21, 2018
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