مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. الحياة مجددًا

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. الحياة مجددًا

2018/09/21
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يشهد القاصي والداني بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن وفي غيرها في الكثير من مناطق العالم.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة قيمة معنى الحياة في دعم المجتمعات والشعوب التي تعرضت للأزمات، كما في سوريا واليمن لتتواصل الحياة مجددًا.


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