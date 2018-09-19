مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مستلزمات الغسيل الكلوي للصحة اليمنية

المواطن - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم 7 شاحنات تحمل على متنها 128 طناً و500 كيلو غرام من التجهيزات والمحاليل الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة اليمنية في محافظة عدن، ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون للشعب اليمني في المجالات الطبية والصحية.

