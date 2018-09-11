مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال المجندين في مأرب

المواطن - واس

نفذّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب اليوم، دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال لـ 26 من أولياء أمور الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في ساحات القتال، ضمن أنشطة المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيلهم.

وتلقى أولياء أمور الأطفال المجندين من عدة محافظات يمنية محاضرات توعوية عن المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وتعرف أولياء الأمور على مدى الانتهاكات التي واجهت أطفالهم في الجبهات، والزج بهم في مواقع الاشتباك من قبل جماعة الحوثيين الانقلابية.

وتهدف الدورة إلى إشراك المجتمع في عملية التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين لتسهل مهمة إعادتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة مشروعه في إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن ضمن خطته التي أعلن عنها في وقت سابق، التي تستهدف 2000 طفل يمني.