مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية وغذائية على أرامل 9 محافظات يمنية

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بمدينة المكلا مشروع توزيع مساعدات إيوائية وغذائية تحتوي على 75 ألف قطعة ملابس ومواد غذائية لفئة الأرامل في 9 محافظات يمنية (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وعدن ولحج والضالع وأبين ومأرب)، ويهدف المشروع إلى المساهمة في رفع المعاناة عن 12 ألف و500 أرملة.

وفي حفل التدشين أشاد وكيل أول محافظة حضرموت رئيس لجنة الإغاثة بساحل حضرموت عمرو بن حبريش العليي بالدور الكبير واللامحدود لمركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

وحضر حفل التدشين مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت نائب رئيس لجنة الإغاثة بساحل حضرموت هاني عبدالله البيض ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي ورئيسة اتحاد نساء اليمن فرع حضرموت سلمى الكثيري، وعدد من المسؤولين وقيادات منظمات المجتمع المدني بحضرموت.