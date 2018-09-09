مركز الملك سلمان يمسح 30800 دونم من أراضي سوريا لتشغيل محطات الري

المواطن - واس

أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من إجراء المسوحات للأراضي في الشمال السوري لتشغيل محطات الري، حيث شملت المسوحات منطقة مارع التي تضم 16 قرية ، وكذلك منطقة بزاعة التي تضم 14 قرية وتم اختيار 409 أراضٍ زراعية من الأراضي الممسوحة البالغة 614 أرضا ، بمساحة إجمالية بلغت 30.821 دونم، حيث تحتاج المضخات في هذه الأراضي إلى 90.990 ليتر من الديزل شهريا ومن المقرر بدء العمل على توزيعه في الأيام المقبلة.

وجرى المسح بتنسيق مع المجالس المحلية، بمرافقة أحد أعضاء المكاتب الزراعية في المنطقة للتحقق من بيانات المزارعين والمصادقة عليها، إلى جانب تجهيز سيارة لنقل وتوزيع المحروقات على المزارعين، كما تم تركيب عداد على الصهريج الرئيسي لقياس كميات الوقود الموزعة لكل مزارع، إضافة لقيام فريق المراقبة بالتأكد من مطابقة الصهريج للشروط الفنية من حيث السلامة والحجم.

تأتي المسوحات ضمن مشروعات التمكين التي يقدمها المركز في العديد من الدول لنقل المحتاجين فيها من الاعتماد على المساعدات الإغاثية إلى الاعتماد على النفس.