مسؤولة في برنامج الأغذية العالمي تُشيد بدعم المملكة السخي

المواطن - الرياض

أشادت نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيجيريا، سارا لونغفورد، بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدة أن المملكة من أكبر الدول المساهمة في دعم برنامج الأغذية ومن الشركاء المهمين للبرنامج في نيجيريا، وغيرها من الدول الأفريقية ومختلف دول العالم.

جاء ذلك في حديث أدلت به خلال اللقاء الذي جمعها اليوم بسفير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.

وأعربت سارا عن شكرها وتقديرها للمملكة على المساعدات التي قدمتها مؤخرًا باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المحتاجين في الشمال الشرقي من نيجيريا والمتمثلة بتوزيع سلال غذائية لهم.

وبدوره أكد السفير عدنان بوسطجي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على دعم كل الجهود التي من شأنها مساعدة المحتاجين في أنحاء العالم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك في المرحلة القادمة.