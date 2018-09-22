مستشار ترامب: قادة إيران قتلة وفاسدون والوضع يتهاوى
أكد أن نظام الملالي لم يعد يتحكم في الشارع الإيراني

مستشار ترامب: قادة إيران قتلة وفاسدون والوضع يتهاوى

2018/09/22
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رودي جولياني، اليوم السبت، أن الوضع في إيران يتهاوى وهناك مطالب متزايدة بتغيير النظام.

وقال جولياني: إن قادة إيران قتلة وفاسدون، وطهران تفعل الشيء الخاطئ من خلال اعتماد سياسة العنف، مشددًا على أن “العقوبات الأميركية تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا”.

وتابع أن نظام طهران لم يعد يتحكم في الشارع الإيراني، وأنه يفعل الشيء الخاطئ من خلال اعتماد سياسة العنف.


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