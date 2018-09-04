مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يبدأ في علاج حالات الأورام

المواطن - علي شيبان - جازان

توسع قسم الأورام وأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في علاج حالات الأورام، من خلال استقبال وعلاج أورام الأطفال والتي يتم تدشينها لأول مرة بالمنطقة.

وبدأ القسم علاج أول حالة أورام أطفال لطفلة تبلغ من العمر سنة و٨ أشهر تعاني من ورم في الكلى، وقد بدأت بالعلاج الكيميائي الوريدي، وستخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم بإشراف طاقم طبي سعودي.

يُذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 200 سرير، ويضم مركزًا للأورام وأمراض الدم ومركزًا للعيون ومركزًا للقلب، بالإضافة إلى العيادات العامة وقسم الأطفال وقسم النساء وقسم الباطنية وقسم الجراحة العامة وجراحة القلب والعناية المركزة والعمليات، ويبلغ عدد أسرة قسم الأورام وأمراض الدم 29 سرير تنويم، بالإضافة إلى 34 سريرًا مخصصًا للعيادة النهارية للعلاج الكيماوي، كما يبلغ معدل الزيارات اليومي 25 حالة، ومعدل الحالات التي يتم متابعتها وعلاجها 700 حالة خلال العام الحالي.