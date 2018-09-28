مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

المواطن - الرياض

شارك مركز المبادرات التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال الذي عقد في مدينة نيويورك الأميركية يوم 26 سبتمبر 2018 م بجلسة نقاش بعنوان (مساهمة الشباب في بناء اقتصاد المستقبل)، بحضور أكثر من مائة مشارك من رؤساء الوفود والمدراء التنفيذيين والقادة الشباب.

شهدت هذه الجلسة مشاركة عدد من المتحدثين من قطاعات متنوعة وهم جوش جيجل الرئيس التنفيذي التقني لشركة هايبرلوب ودارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر، حمدي أولوكايا الرئيس التنفيذي لشركة شوباني، وجاكلين نوفوغراتز الرئيس التنفيذي لشركة أكومين، وليندا روتنبرغ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنديفور، فيما أدار النقاش جوش شتاينر كبير المستشارين في بلومبيرغ.

وقد طرح المتحدثون أفكاراً متنوعة حول الصناعات المستقبلية ذات الأثر النوعي وكيف يمكن أن يكون الشباب جزءاً محورياً فيها، متناولين كذلك كيفية إسهام التحولات التقنية الجديدة في دعم الناتج المحلي للدول، كما أكدوا على دور العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في إطلاق قدرات الشباب في مجتمعات مختلفة، وفي مساعدة المشاريع الناشئة للعب دور أكبر في الأعمال التجارية لبلدانهم.

حققت هذه الجلسة تفاعلاً في تسليط الضوء باتجاه الحاجة إلى إشراك المزيد من القادة الشباب في مكافحة التحديات العالمية الراهنة وتسخير مهاراتهم لصالح خلق اقتصاد مستقبلي أكثر تكاملاً، من خلال العمل على تحفيز قادة العالم من أجل الالتزام بالمبادرات الجديدة وإظهار الدعم لمختلف قضايا الشباب على مستوى العالم.

الجدير بالذكر بأن “مسك الخيرية” تشارك للعام الثاني على التوالي كأحد الشركاء الرسميين في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال لتفعيل شراكاتها مع عدة مؤسسات دولية كبرى بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي، وقد جاءت هذه المشاركة بعد يوم واحد من توقيع “مسك الخيرية” شراكة مع الأمم المتحدة لتصبح بذلك أول منظمة غير حكومية تشارك في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الأولى للشباب.