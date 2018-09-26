مسك تستهدف 50 مليون شاب وشابة بشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة

المواطن - الرياض

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية. وتعتبر هذه الشراكة أول اتفاقية دولية من نوعها لدعم مشاريع الشباب حول العالم من خلال تعزيز استراتيجية الأمم المتحدة للشباب التي تم إطلاقها مؤخرًا.

ووقع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية بدر بن محمد العساكر ومبعوثة الأمم المتحدة للشباب جياثما ويكرامانا ياكي بحضور كل من وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ووفقًا للاتفاقية تحل “مسك الخيرية” كأول شريك استراتيجي لدعم أعمال استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب حول العالم، وذلك بهدف النهوض بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تفعيل دور 50 مليون شاب وشابة بحلول عام ٢٠٣٠م.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب المملكة العربية السعودية والعالم ومنها إطلاق بوابة اليكترونية تكون مركزاً للمعرفة حول أهداف التنمية المستدامة، بحيث تصبح هذه البوابة منصة هامة لتحفيز الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة وكيفية المشاركة فيها وتنفيذها، واطلاعهم على الفرص المتاحة للتطوع في عدة مجالات.

كما سيعمل الجانبان على إنشاء برامج زمالة لتقديم التدريب اللازم لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لكي يصبحوا قادة للتغيير الإيجابي خلال الفترة التي تسبق العام ٢٠٢٠م والذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة لإعلان أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.

ومن خلال هذه الشراكة، أصبحت “مسك الخيرية” أول منظمة غير حكومية تعمل على المشاركة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حدث رفيع المستوى قبل يوم واحد من حفل التوقيع.