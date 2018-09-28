مسك تطلق الجولة الأولى من السعودية تبرمج

المواطن - الرياض

أطلق مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”- مؤخرًا- في مدينة الرياض الجولة الأولى من النسخة الثانية لمبادرة “السعودية تُبرمج” بشراكة مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية.

تقام هذه الجولة في مركز حياة مول من الساعة 4- 11 مساء وتستمر حتى يوم الأحد القادم 30 سبتمبر، وذلك بمشاركة عدد من المبرمجين الذين سيقيمون عددًا من ورش العمل ودروس البرمجة، بالإضافة إلى فعاليات للتعرف على الواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعد هذه الجولة امتدادًا للنسخة الثانية التي انطلقت يوم الأحد الثاني من سبتمبر، وتستمر لمدة 100 يوم.

يشار إلى أن “السعودية تبرمج” هي مبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية، وتستهدف هذه المبادرة الوصول إلى مئات الآلاف من مختلف الفئات العمرية في المملكة لتعليمهم أسس البرمجة الرقمية ومساعدتهم على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين بما فيها الفكر التحليلي القادر على إيجاد الحلول المبتكرة.

يمكنكم الانضمام للمبادرة من هنا