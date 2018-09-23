مسيرة بحرية لـ65 قاربًا بحريًّا لمدة 44 دقيقة في مرسى الأحلام

المواطن - واس

انطلقت يوم أمس فعالية المسيرة البحرية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ88، بعنوان “بصمة وطن” بمرسى الأحلام بالمنطقة الترفيهية بشرم ينبع، والتي استمرت لمدة 44 دقيقة داخل البحر بمشاركة أكثر من 65 قاربًا، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية، وأهالي وزوار المحافظة.

وشارك في المسيرة قطع بحرية من قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة وقوارب المتنزهين وهواة السباحة والصيد والغوص والرياضات البحرية، معبرين بعدة طرق عن احتفالهم باليوم الوطني، متميزين بشعارات وعبارات تعبيرًا لحب الوطن الغالي.

وأوضح مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني أن مشاركة محافظ ينبع ودعمه للمسيرة البحرية الوطنية جعلها المسيرة الأكبر على مستوى المحافظة من حيث عدد المشاركين من أهالي ينبع تعبيرًا عن حبهم لوطنهم بفعاليات بحرية متنوعة.

يذكر أن محافظة ينبع تشهد أكثر من 30 فعالية سياحية وتراثية منوعة، احتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث تهدف سياحة ينبع من خلال هذه الفعاليات والبرامج السياحية والتراثية والثقافية، ‏إلى زرع روح الولاء والانتماء للوطن، ونشر الثقافة والوعي للمواطنين والمقيمين، ‏ودعم وتعزيز الصور الذهنية، ومقوماتها السياحية، وزيادة معدلات ‏زيارة أفراد المجتمع للمواقع السياحية واستفادتهم منها.