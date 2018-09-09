مشاجرة في ماكدونالدز تنتهي بمقتل وإصابة 5

مشاجرة في ماكدونالدز تنتهي بمقتل وإصابة 5

2018/09/09
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، بعدما فتح مجهول النار على مطعم ماكدونالدز قرب جامعة أوبرن في ولاية ألاباما الأمريكية.
ووفقًا لأحدث بيانات الشرطة، لا يزال المشتبه به طليقًا، ولا تملك الشرطة المعلومات الكافية لإلقاء القبض عليه. وفي وقت سابق تلقت الشرطة بلاغًا بحدوث شجار في مطعم “ماكدونالدز” قرب جامعة أوبرن وسماع إطلاق نار، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية الإنجليزية.


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