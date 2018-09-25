مشروعات ترحب بمهندسي ومهندسات الجمارك السعودية

المواطن - الرياض

التقى المهندس أحمد البلوي، مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، بالمهندسين والمهندسات والفنيين وإداريي العقود السعوديين، الذين جرى تعيينهم حديثًا في عقد تأسيس الإدارة العامة للمشاريع في الهيئة العامة للجمارك، خلال لقائه بهم يوم الأربعاء الماضي 19 سبتمبر.

وجاء ذلك اللقاء ضمن إطار التعاون المشترك بين برنامج “مشروعات” والجمارك السعودية والذي يضم برنامج نقل المعرفة للكوادر المحلية.

وأوضح المهندس البلوي أثناء اللقاء أهمية هذه الفرصة لصقل مهارات المهندسين لبناء القدرات المستقبلية للمملكة في إدارة المشاريع، حيث وضع برنامج “مشروعات” ضمن نموذجه لإدارة المشروعات في الجهات برامج لنقل المعرفة تهدف إلى دعم حديثي التخرج والخبرة.

وتعتبر الهيئة العامة للجمارك الجهة الأولى التي بدأت في تنفيذ هذا البرنامج، ويُنتظر أن يستفيد منه خمسة وستون مهندسًا في التخصصات الهندسية والفنية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “مشروعات” هو برنامج وطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، تأسس بقرار من مجلس الوزراء أواخر شهر أغسطس عام 2015، ويهدف إلى إعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لدعم إدارة المشاريع، ومتابعة أداء تنفيذ المشاريع الهامة لدى الجهات العامة، ومعالجة التحديات التي تواجهها.