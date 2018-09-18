مشروعات جديدة بالمدينة الجامعية في الجوف بقيمة 600 مليون ريال

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

اطلع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على مجسم كامل لمشروعات المدينة الجامعية، مستمعًا إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات من مدير إدارة المشاريع بالجامعة م. عثمان السبيلة، الذي عرض واقع ومستقبل المدينة الجامعية بالجوف.

جاء ذلك في بداية زيارة بدر بن سلطان للمدينة الجامعية لتدشين عدد من المشروعات الوطنية، حيث زار مبنى إدارة الجامعة المؤقت، والتقى رؤساء المجالس الاستشارية الطلابية بكليات الجامعة، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حيث استمع سموه إلى حديث الطلبة حول أهم تطلعاتهم وطموحاتهم، ووجه لهم كلمةً بهذه المناسبة، دعاهم خلالها إلى بذل المزيد من الجهود لتحصيل العلم والمعرفة، للمساهمة مستقبلًا في بناء الوطن وأركانه “إن صلاحكم صلاح للوطن بأكمله”.

من جانبه، أعرب وزير التعليم عن شكره لأمير المنطقة على رعايته الجامعة وبرامجها، وحرصه على تلمُّس تطلعات طلاب الجامعة ومشاركتهم، مبديًا سعادته بحضور لقاء الأمير بأبنائه الطلاب.

بعد ذلك دشَّن أمير المنطقة 3 من المشروعات التي تم إنجازها في المدينة الجامعية، من أبرزها مشروع كلية علوم الحاسب والمعلومات، حيث تجول في أرجاء المبنى واطّلع على جانب من مرافقه، فيما تجاوزت قيمة عقد المشروع 110 ملايين ريال، موفرًا أكثر من 30 قاعة دراسية، و34 معملًا متعددة المهام والخدمات في مجالات علوم الحاسب، و8 صالات للحاسبات العامة، بالإضافة إلى مسرح وصالة معارض، وأكثر من 60 مكتبًا للمهام الإدارية والأكاديمية والخدمية.

بعد ذلك دشَّن مشروع مبنى العمادات والمراكز، الذي بلغت كلفة إنجازه أكثر من 84 مليون ريال، ويتوفر فيه أكثر من 200 مكتب للعمل الإداري والأكاديمي والخدمي، و14 قاعة اجتماعات، بالإضافة إلى مساحات خدمية أخرى، وقد استمع الأمير إلى شرح من عمداء العمادات التي تتوزع في أرجاء المبنى.

وعقب ذلك، توجه ضيوف الجامعة إلى قاعة المؤتمرات المتوسطة التي أُنجزت مؤخرًا وسط المدينة الجامعية، وتستوعب 840 مقعدًا، ومجهزةً بأحدث التجهيزات والخدمات اللازمة، فيما بلغت كلفة تنفيذها 12 مليون ريال، كما دُشنت المرحلة الثانية من البنية التحتية بقيمة 300 مليون ريال، وجزء من المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى تدشين قاعة الاستقبال والضيافة، التي بلغت كلفة إنجازها ثلاثة ملايين ريال، وكذلك مشروع مبنى إدارة المستودعات وملحقاته، الذي بلغت كلفته 13 مليون ريال.