مشط القدم يحرم الرائد من بلقروي لـ 7 أيام

المواطن - محمد سمعة

تعرض اللاعب الجزائري هشام بلقروي لاعب نادي الرائد للإصابة في مشط القدم في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر تويتر أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة بلقروي في مشط القدم بعد تعرضه لكدمة.

وسيغيب اللاعب بلقروي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالرائد لمدة أسبوع للخضوع لبرنامج علاجي للشفاء من إصابته.

وكان الرائد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الاتفاق في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الماضي.

وسجل للرائد اللاعب صالح الشهري، بينما سجل للاتفاق اللاعب محمد مرزوق الكويكبي.

سيخوض الرائد المباراة المقبلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان أمام نادي الهلال، حيث تُقام المباراة في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.