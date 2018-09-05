مشعل بن ماجد يكرم 1000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بجدة

المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، الحفل السنوي الـ39، لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن وتخريج (1000) حافظ وحافظة لكتاب الله، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبدالله بن صالح آل الشيخ، ورئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، وعدد من المسؤولين والحفاظ وأولياء الأمور، وذلك بفندق هيلتون جدة.

ورحّب وكيل الوزارة بسمو محافظ جدة، والحضور في كلمة الوزارة التي أشار فيها إلى أن المملكة منذ بداية تأسيسها وحتى الآن، تولي القرآن جل اهتمامها، لما تعلمه من خير ينعكس بذلك على البلاد والعباد، وأن القرآن الكريم هو دستور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفع الله به الأقوام، ويعز به الناس، وخيرهم من تعلم القرآن وعلمه.

وأكد آل الشيخ حرص الوزارة واهتمامها بالقرآن في القطاعات كافة، منوهًا أن الاهتمام سينشئ الابن على تربية قرآنية تنعكس عليه بالإيجاب وبالتالي مجتمعه بشكل كامل.

من جهته أعرب رئيس جمعية خيركم، المهندس عبدالعزيز حنفي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-، ودعم أهل القرآن وخاصّته، مشيرًا إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها عام 1396هـ، ساهمت في تحفيظ القرآن لما يقارب مليون حافظ وحافظة.

وأوضح حنفي أن الجمعية دأبت منذ نشأتها على التطور والتقدم لخدمة القرآن الكريم، وسخرت الوسائل الحديثة لذلك، فدشنت عدة منصات إلكترونية منها: منصة خيركم للتعليم عن بعد، وتحتوي عدة برامج مثل: برنامج المقرأة الهاتفية النسائية، والحلقات الإلكترونية النسائية، وركن الطفل، وحلقات التحفيظ في المرافق العامة والمطارات، والجهات العسكرية، وغيرها.

كما استمع سمو الأمير مشعل بن ماجد خلال الحفل لعدد من تلاوات الحفاظ، كما شاهد والحضور مسيرة المحتفى بهم ونبذه عن تاريخ تأسيس الجمعية.

وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ جدة الجهات الداعمة للجمعية ورعاة الحفل، كما توّج الحفاظ بالجوائز المعدّة بهذه المناسبة.