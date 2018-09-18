مشهد صادم .. ذبح رجل أمام زوجته بوضح النهار

المواطن - متابعة

وثقت كاميرات مراقبة أمام أحد المستشفيات بمدينة ميريولاجود الهندية، جريمة قتل وحشية وقعت في وضح النهار راح ضحيتها رجل تم ذبحه أمام زوجته.

وظهر خلال المقطع، رجلا يحمل ساطوراً يلاحق شاباً هندياً وزوجته الحامل أثناء خروجهما من المستشفى في 14 سبتمبر الجاري، وما إن اقترب من المجني عليه حتى عاجله بضربة على رقبته متجاهلاً توسلات زوجته، وتابع ضربه حتى قتله وترك سلاح الجريمة وفر هارباً.

وقالت صحف هندية: إن الجريمة وقعت بعد تسعة أشهر فقط على زفاف الشاب وزوجته، حيث كانت الشرطة المحلية قد حذّرت الزوجين من عواقب هذا الزواج غير المرغوب فيه من قبل أهل العروسين على حد سواء، لانتمائهما لدرجات دينية وطبقية مختلفة.