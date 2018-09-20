مشهد مرعب.. ثعبان يعود للحياة بعد قطع رأسه ويهاجم رجلًا

المواطن - متابعة

تعرض رجل لهجوم غريب من أفعى، بعد ساعة من إطلاق النار على رأسها، وقطع رأسها.

ونشر موقع ذا صن لقطات مرعبة لأفعى سامة تتلوى في الجزء الخلفي لسيارة، بينما رأسها يتدلى وتغطي الدماء المكان.

وذكر الموقع أن اللقطات تم تصويرها في ولاية ألاباما، وقال رجل يدعى” بيلي”: إنه كان يعمل في حديقته عندما رأى الثعبان يتسلل إلى السياج، حيث أخبر زوجته بإحضار مسدس ثم أطلق النار على رأس الثعبان، ما أدى إلى تناثر أجزاء من رأسه في المكان.

وقالت زوجة بيلي: إنهما تركا الثعبان لمدة ساعة تقريبًا، وعندما عاد بيلي لالتقاط الثعبان بعصا من شاحنته، وجد الثعبان لا يزال يتحرك، ورغم أن رأس الثعبان كان مقطوعًا تقريبًا إلا أنه بدأ في مهاجمته.

ولتفسير حركة الأفعى دون رأس، فذلك لأن الحبل الشوكي للزواحف به مراكز تتحكم في الحركة، وهي تعتمد عليه بشكل أكبر من تحفيز الدماغ، وبالتالي يمكن أن يقوم الحبل الشوكي بدوره بشكل مستقل عن الدماغ.