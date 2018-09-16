مصادر “المواطن” تنفي مزاعم رحيل جيسوس عن الهلال

المواطن - طارق سعد

استغرب مصدر هلالي لـ”المواطن” من تداول صحف برتغالية أهمها Ojogo لخبر استقالة البرتغالي جيسوس مدرب الهلال.

وذكرت صحيفة Ojogo البرتغالية أن جيسوس يود ترك النادي بعد رحيل رئيس النادي سامي الجابر الذي تم إعفاؤه من منصبه كرئيس للهلال من قبل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لتعيينه في مناصب أُخرى.

وذكر المصدر لـ“المواطن”:

“الفريق الهلالي يمضي جيداً في الموسم بقيادة جيسوس، محرزاً العلامة الكاملة في كافة مبارياته في مختلف البطولات، لدينا خطة عمل مع جيسوس أعدها بنفسه ونتطلع لتطبيقها هذا الموسم ، العمل الاحترافي يسير وفق النظام المُخطط له بعيداً عن الأسماء” .

وفاز الهلال في أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم على الاتحاد محرزاً كأس السوبر السعودي، ثم فاز على الشباب العماني ضمن كأس الأندية العربية، وبعدها أحرز فوزين على الفيحاء والرائد ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويمتد عقد جيسوس مع الهلال لمدة موسم بتكفل من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة .