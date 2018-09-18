مصادر “المواطن”: دعم مالي منتظر في اجتماع الهلال الأربعاء

مصادر “المواطن”: دعم مالي منتظر في اجتماع الهلال الأربعاء

2018/09/18
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

يجتمع يوم غدٍ الأربعاء مجلس إدارة الهلال، بعد اعتماده من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وسيناقش الاجتماع الذي يرأسه الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، عدة ملفات أهمها الاستثماري والمالي والإداري وكافة المستجدات التي تخص الهلال وكافة ألعابه.

وبحسب مصادر خاصة لـ”المواطن” فإنه من المنتظر أن يفرز الاجتماع عن دعم مالي من قبل الرئيس الأمير محمد بن فيصل، الذي يُعد العدة للظفر بصفقة مؤثرة في فترة الانتقالات الشتوية خلفًا للفنزويلي ريفاس.


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