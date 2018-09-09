مصدر لـ”المواطن” : لا نية لتأجيل جولات الدوري أثناء كأس آسيا

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستلتزم بجدولتها الحالية لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بما فيها الجولات المجدولة في يناير أثناء إقامة كأس أُمم آسيا التي ستقام في الإمارات يناير2019.

وأشار المصدر لـ“المواطن” أن رغبة الفرق الـ16 المشاركة في المسابقة في تأخير انطلاقة أولى الجولات إلى 30 أغسطس كان سبباً في ضغط روزنامة الموسم الرياضي الحالي، حيث رفضت الفرق البدء في الموعد المقترح من الاتحاد السعودي لانطلاقة الدوري وهو 9 أغسطس.

يُذكر أن الفرق الـ16 المشاركة في مسابقة الدوري رفضت انطلاقة المسابقة 9 أغسطس بحجة ضيق الوقت للإعداد والصفقات، مما دعا الاتحاد السعودي لتأجيل بداية الدوري إلى 30 أغسطس ووضع السوبر يوم 18 أغسطس بعد أن كان من المقترح أن يبدأ في 6 أغسطس .

وتعاني لجنة المسابقات السعودية من ضيق روزنامة هذا الموسم بسبب إقامة كأس آسيا يناير 2019 والتي زادت منتخباتها إلى 24 منتخباً عن 16 منتخباً في النسخة السابقة، مما دعاها إلى مواصلة جولات الدوري أثناء إقامة البطولة القارية .