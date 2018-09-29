مصرع قائد التدخل السريع لميليشيا الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف

المواطن - واس

لقي قائد التدخل السريع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة مصرعه في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الشرعي مقتل قائد التدخل السريع للانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران محمد ناجي بدير ويحمل رتبة نقيب بغارة جوية لطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مبينًا أن البدير قتل مع عدد من فريقه في الغارة التي تم تنفيذها بعد ترصد وتتبع لحركته.

وخسرت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومنذ الأربعاء الماضي عددًا من قيادييها الميدانيين منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي ومبخوت صالح سلامة مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقائد التدخل السريع النقيب علي محمد ناجي بدير والنقيب خماش مهدي الأدبعي وهو مسوؤل في الحشد بمحافظة حجة.