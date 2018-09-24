مصرع قائد كتيبة الاقتحامات الحوثية مع 20 آخرين في صعدة

مصرع قائد كتيبة الاقتحامات الحوثية مع 20 آخرين في صعدة

2018/09/24
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

لقي قيادي حوثي ميداني بارز مصرعه، في المعارك الدائرة في محيط مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وبحسب “العربية” أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي يحيى هاشم، قائد ما يسمى كتيبة الاقتحامات، مع أكثر من 20 مسلحًا حوثيًّا.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أسرت 15 حوثيًّا.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني قد وصلت إلى مشارف مركز مديرية باقم وطوقته من جهتين، في إطار عملية قطع رأس الأفعى في معاقل ميليشيات الحوثي.

وعثرت قوات الجيش الوطني على أكثر من 30 جثة تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها.


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