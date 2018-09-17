مصر.. ارتفاع العائد على أذون الخزانة

المواطن - القاهرة

أكدت بيانات البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر في عطاء الأحد.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 19.43 بالمائة من 19.31 بالمائة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 273 يومًا إلى 19.75 بالمائة من 19.63 بالمائة في العطاء السابق.

وباعت مصر، أمس الأحد، أذونًا لأجل 91 يومًا بقيمة 8.250 مليار جنيه (459.3 مليون دولار) ولأجل 273 يومًا بقيمة 4.783 مليار جنيه، وهو ما يقل عن المبلغ المستهدف، الذي أعلنته سابقًا والبالغ 8 مليارات.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو، إذ يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.