مصر تؤمن نفسها من مخاطر تقلبات أسعار النفط

المواطن - متابعة

وقعت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، عقودًا خاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي رفيع قوله: “وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين، لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء”.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 بالمائة و6 بالمائة في السنة المالية الحالية 2018- 2019، التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.3 بالمائة في السنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4% في 2018- 2019، بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8 بالمائة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017- 2018.