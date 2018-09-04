مصر.. سقوط 11 شخصًا بحوزتهم 6.5 طن ذهب

المواطن - القاهرة

قبضت الشرطة المصرية على 11 شخصًا، بينهم اثنان يحملان جنسية إفريقية، بحوزتهم 6.5 طن من الذهب جرى سرقتها من إحدى مناطق التنقيب غير المشروع في منطقة البحر الأحمر.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، الحملة الأمنية تمت بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر والقوات المسلحة وهيئة الثروة المعدنية واستهدفت منطقة الفواخير بدائرة قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر لضبط القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

ونتائج الحملة أسفرت عن سقوط 11 متهمًا، من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، و5 سيارات محمل عليها 65 كيسًا تحتوي أحجار الكوارتز التي تحتوي خام الذهب وتزن نحو 6.5 طن، بالإضافة إلى عدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب العشوائي عن خام الذهب، ووسائل الإعاشة الخاصة بالمتهمين.