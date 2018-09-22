معتز والأهلي يشكرون آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، ونجم الفريق الأول لكرة القدم، معتز هوساوي، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ؛ لتكفله بعلاج اللاعب في أحد المستشفيات الخاصة خارج المملكة.

وأكد ماجد النفيعي أن هذا التجاوب السريع غير مستغرب من تركي آل الشيخ، الذي يؤكد دائمًا حرصه الكبير على سلامة كافة أبنائه الرياضيين، مُتمنيًا الشفاء العاجل للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، والعودة السريعة إلى الملاعب.

ومن جانبه، أعرب معتز هوساوي عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه العاجل بحالته الصحية، والتوجيه بعلاجه في الخارج، كما وجه شكره لكافة الجماهير ومسؤولي الأندية الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وجه بعلاج لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، معتز هوساوي، بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة.

ويُعاني معتز هوساوي من ضيق متكرر في التنفس خلال الفترة الأخيرة، حيث يتواجد في أحد المستشفيات، للخضوع إلى العلاج اللازم، وإجراء مزيد من الفحوصات، وأعلن النادي الأهلي غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.