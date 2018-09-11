معدل أعمار الأخضر ينخفض .. المسيليم والمقهوي وعمر هوساوي يتمسكون بالفرصة

المواطن - طارق سعد

انخفض متوسط أعمار لاعبي الأخضر السعودي حسب قائمته الأخيرة التي خاضت ودية بوليفيا عن المعدل المرتفع لقائمة الأخضر في المونديال الأخير والذي بلغ 28,7 عاماً جعلت الأخضر خامساً في ترتيب معدل الأعمار من بين 32 منتخباً خاضوا المونديال الروسي، وبلغ معدل الأعمار لقائمة الأخضر السعودي في ودية بوليفيا 26,6 عاماً.

وبالمقارنة مع القائمة الحالية للأخضر، أدى غياب لاعبين تجاوزوا الـ30 عاماً، مثل محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف وتيسير الجاسم ومهند عسيري ومنصور الحربي وعبدالملك الخيبري وأسامة هوساوي، لانخفاض معدل الأعمار في الأخضر، مع وجود 3 عناصر حالية ضمن صفوف المنتخب ممن تجاوزوا 30 عاماً وهم ياسر المسيليم وحسين المقهوي وعمر هوساوي.

وتتطلب البطولات المُقامة بنظام التجمع مثل كؤوس العالم والقارات وأُمم آسيا عناصر مُجهّزة بدنياً ولياقياً وهو ما قد يُصعِّب على لاعبين يعيشون آخر أيامهم في الملاعب.

وبدت موجة التجديد واضحة في صفوف الأخضر والتي يتبناها مدرب الأخضر بيتزي على أمل مُشاركة مشرفة في كأس أُمم آسيا التي تقام في الإمارات مطلع يناير 2019.