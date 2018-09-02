معسكر الرياض .. مشوار المونديال الآسيوي يبدأ بخطوة

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لخوض معسكر إعدادي في مدينة الرياض وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد آخر تجمع للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا، حيث فاز المنتخب السعودي في آخر مباراة دولية له على حساب منتخب مصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بالمونديال.

ويهدف بيتزي خلال معسكر الرياض إلى الوقوف على جاهزية جميع عناصر الأخضر وذلك من أجل الاطمئنان على قدرات اللاعبين وقدرة تمثيل المنتخب السعودي بشكل مميز في البطولة الآسيوية.

وكان المدرب خوان بيتزي استبعد ستة لاعبين من معسكر الرياض، وسبق لهم التواجد في مونديال 2018 مع المنتخب السعودي وهم” عبدالله المعيوف، محمد السهلاوي، تيسير الجاسم، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري”.

ويتمنى المنتخب السعودي، أن يكون الحظ حليفه وذلك من أجل التتويج ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان المنتخب السعودي تُوج ببطولة كأس أمم آسيا ثلاث مرات من قبل كان آخرها في عام 1996 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الفوز على المنتخب المضيف.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد نهاية مشوار الأخضر في المونديال ، تجديد الثقة في المدرب خوان أنطونيو بيتزي من أجل قيادة المنتخب السعودي في المونديال الآسيوي.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات” قطر، كوريا الشمالية، لبنان”.