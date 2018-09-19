معلم يفاجئ طلابه بزيارة بعد رحيله عن المدرسة.. شاهد ردة فعلهم!

معلم يفاجئ طلابه بزيارة بعد رحيله عن المدرسة.. شاهد ردة فعلهم!

2018/09/19
الساعة 1:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

لم يكن يدور في خلد طلاب مدرسة الراشدون الابتدائية والمتوسطة بالمربع أن المعلم الذي سبق أن تلقوا تعليمهم على يديه عندما كان يعمل في المدرسة سيزورهم، حيث فوجئوا بدخوله.

ولم يتمالك الطلاب أنفسهم وقدموا للمعلم عبدالعزيز الشهري التحية وبادلهم ذلك.

وأظهر مقطع فيديو لم يتجاوز دقيقة ونصفًا تفاصيل لقاء المعلم بطلابه من جديد.

وأكد أولياء أمور أن هذه البادرة ليست بغريبة، خاصة وأن المعلم الشهري يتحلى بالأخلاق والإخلاص في مجال عمله.

يذكر أن المعلم الشهري نُقل إلى مدرسة الإصلاح الابتدائية والمتوسطة بثربان التابعة لتعليم المجاردة.

 


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