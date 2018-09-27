معلومات وإجابات عن الصيدلة عبر الزمن

المواطن - الرياض

دشن طلاب نادي الصيدلة بجامعة الملك سعود فعالية “الصيدلة عبر الزمن” والتي تتمحور حول تاريخ الصيدلة وكيف بدأت ولماذا أُنشئت وأين وصلت وإلى أين ممكن أن تصل في المستقبل، وذلك عبر سلسلة من العصور الزمنية بدايةً من العصور الإغريقية والفرعونية والإسلامية حتى عصرنا الحالي.

وأوضح الطلاب أن هذا يأتي من منطلق قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الصيادلة “حديثكم كالدواء”.

وأضاف الطلاب أن لطالما كان للصيدلي دورٌ بارز في خدمة المجتمع، لنسافر عبر الزمن في تاريخ الصيدلة ونعيش أجواء الممارسات العلاجية عبر العصور كالعصر الفرعوني، والصيني، والإغريقي، والإسلامي، والقرن العشرين والواحد والعشرون.

ودعا نادي الصيدلة بجامعة الملك سعود إلى حضور فعالية “الصيدلة عبر الزمن” المقامة في منتزه البجيري بالدرعية وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 17-1440/1/18هـ.